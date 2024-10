Stand: 23.10.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Post as fröher"

Clivia Appeldorn entdeckt den Reiz des Analogen wieder: In diesem Fall die klassische Brief- oder "Schnecken"-Post.

AUDIO: Post as fröher (2 Min) Post as fröher (2 Min)

"Post as fröher"

Meisttiets sünd in mien Postkassen blots Reklamen, een, twee Reken un af un an ok mal en Terminzeddel vun mien Schosteenfeger. Den gröttsten Deel vun düssen Papeerkraam smiet ik denn ok glieks in de blaue Papeertünn! Man güstern, dor weer wat anners:

Also, ik maak mien Postkassen op as jümmers un mittenmang twüschen de Reklamen un en Reken vun den Stromleverer dor düker en Breef op. Adress un Afsenner blitz mi glieks in de Ogen, denn de worrn per Hand schreven. "Nanu", dach ik nieschierig un maak dorbi den Breefümslag open, "wat mien ole Fründin ut Hamborg mi wull schickt hett, villicht en Inladen to en besünnere Fier…?"

So ene schöne Överraschen

Man wat ik denn in mien Hannen halen dee… dat weer en richtig handschreven Breef! Wat schöön de Handschrift vun mien Fründin to sehn, de sik över de Johrn gor nich verännert hett! Andächtig nehm ik den Breef mit rin, un sett mi mit'n Beker Kaffe an den Kökendisch.

Mien Fründin schreev mi, dat ehr uns ole Breven vun fröher in de Hand fullen sünd. Op'n Mal harr se den Wunsch, mi mal allens Nie'e bi ehr, ganz ooltbacksch mit Hölp vun Stift un Papeer to vertellen. Minsch, wo lang is dat blots her, dat ik dat letzte Mal en Breef kregen heff? - Mi fallt dat eenfach nich in!

Dat kann een gern mol nomaken

Keen Wunner! In uns digitales Tietöller schickt wi Whatsapp, höört uns Spraaknarichten an, maakt Facetime. Geiht jo ok allens bannig fix! Man… af un to mal op ooltbacksche Oort en Breef schrieven? Hüüttodaags seker en lütt Geschenk vun grote Bedüden, de den anner seggt: "Hej, ik heff mi Tiet för di nahmen un du büst mi wichtig!"

Ik haal mi op jeden Fall glieks mal Stift un Papeer un höög mi nu al en beten. Denn ik weet, bald kiekt en anner överrascht in sien Postkassen un ik stell mi jüst sien Gesicht vör!

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 23.10.2024 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch