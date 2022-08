Stand: 25.08.2022 09:30 Uhr HSH Noordbank un Cum-Ex

Noch en groot Thema weer de Cum-Ex-Schandaal üm de Warborg Bank. Wat dat heet, harr dor woll ok de fröhere HSH-Noordbank wat mit de Bedregereen to doon. Dorüm hebbt CDU, Linke un FDP ok en Andrag stellt. Se wüllt, dat de Cum-Ex-Utschuss ünnersöcht, wat för’n Rull de HSH dorbi harr. He sall kieken, wat un woans de fröhere Noordbank wat mit düsse Aktien-Geschäften to doon harr. // Stand 25.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch