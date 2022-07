Stand: 19.07.2022 09:30 Uhr Gifft dat en ne'e Billig-Fohrkoort?

Ok dat 9-Euro-Ticket harr de Bunnsregeern op'n Weg bröcht, üm uns finanziell to entlasten. Man in'n September is dat vörbi dormit, un en annere günstige Fohrkoort warrt dat fröhestens an't Enn vun't Johr oder an'n Anfang vun tokamen Johr geven. So hett dat de düütsche Verkehrsminister Volker Wissing seggt. As Grund hett de FDP-Politiker angeven: He wörr eerst Anfang November de Daten kriegen, de helpen schüllt, dat 9-Euro-Ticket to beweerten. // Stand: 19.07., Klock 09:30

19.07.2022

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch