Kolumne: Hör mal 'n beten to "Statistik överlisten"

Annie Heger fordert das Schicksal heraus und hat am Ende Glück.

Kann een dat Schicksaal of noch beter de Statistik manipuleren? Dat is de Fraag.

Dat is al en poor Johr her. Ik weer mit twee van mien Süsters in't Auto unnerwegens, argends in't nargends in Oostfreesland. Wi wassen up en Familienfier un dat was al pickedüüster up Weg nahuus na Ollnbörg. Ick kunn al damaals nich so good in't Düüstern sehen, miene Süsters harren aver noch kien Föhrerschien, also satt ick an't Stüür.

Nich blots düster, nu ok noch Snee

Upmaal fung dat denn ok noch an to snejen. Un nich blot so en poor lüttje, fien Flockjes, dat was en rechtschapen Sneeistöörm un ick kunn bold nix sehen. Mi kroop dat achtern in d' Nack hoog, heet un bang. Un denn fung mien Süster up eenmaal an hör Pullover un ok BH uttotrecken un mook hör Handykamera an. Ik bölkde fragend na achtern: "Düvel nochmaal, wat maakst Du daar?"

Se sä: "Dat is statistisch bold nich mögelk, dat wenn ik mit blank un blot Bost hier achtern sitt un denn ok noch allns filmen do, dat wi malören un to Dood komen."

Lever Statistiken överlisten oder doch vernünftig sien?

Wi hebben düchtig laggt un to glieke Tied Angstkribbeln in't Lief hatt un dat denn doch na Huus schafft. Wat ick daarut lehrt hebb: Verlaat di nich up Statistiken un al gaar nich daarup, dat Du se överlisten kannst.

Naja, de Pullover uttrecken un sük daarbi filmen kann villicht nich schaden, aver vielleicht gifft dat ok noch anners wat, wat de Statistik överlisten kann. So as eenfach dat nächste Maal, an d' Siet to fahren un wachten bit allns weer seker is.

