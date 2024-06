"Jungs un Deerns leest Platt!": Das sind die Sieger Stand: 23.06.2024 16:41 Uhr "Jungs un Deerns leest Platt!": Im Ohnsorg-Theater hat am Sonntag das Finale des plattdeutschen Lesewettbewerbs der Hamburger Schulen stattgefunden. Mit dabei waren Schülerinnen und Schüler von der 3. bis zur 13. Klasse.

Rund 100 Kinder und Jugendliche aus 20 Hamburger Schulen hatten sich in diesem Jahr an dem Vorentscheid von "Jungs un Deerns leest Platt“ beteiligt. 15 von ihnen waren nun beim großen Finale im Ohnsorg-Theater dabei.

Das sind die Gewinner:

Den ersten Preis in der Grundschul-Kategorie bekam Erich Graudus aus der Schule Arp-Schnitter-Stieg in Neuenfelde. Erste in der Altersgruppe 5. und 6. Klassen wurde Jana Diercks vom Gymnasium Finkenwerder.

Zwei weitere Preise gingen an das Friedrich Ebert-Gymnasium in Heimfeld: In der Gruppe der 7.- bis 9.-Klässler überzeugte Sissi Dunkel, während der erste Preis der 10.- bis 13.- Klässler an Sophie Fick ging.

Wettbewerb jetzt jedes Jahr

Seit 43 Jahren gibt es den plattdeutschen Lesewettbewerb "Jungs un Deerns leest Platt". Seit diesem Jahr findet er jährlich statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.06.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch