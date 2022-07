Stand: 19.07.2022 09:30 Uhr Veel Utspioneern an Geldautomaten

Kriminelle spioneert an manipuleerte Geldautomaten de Daten vun de Koorten un ok Geheemnummern ut: Narms in Düütschland geev dat dit Johr so vele Fälle as in Hamborg. 75 weern dat in de eersten söss Maand vun't Johr. In't eerste Halfjohr 2021, dor geev dat in Hamborg gor keen Fall - so is dat vun Euro-Kartensysteme mellt worrn. // Stand: 19.07. Klock 09:30

