Stand: 19.07.2022 09:30 Uhr Tennis-Stars an'n Rodenboom

Bi dat Tennis-Turneer an'n Hamborger Rodenboom, dor gaht vundaag de groten Stars an'n Start. Bi de Daams un ok bi de Herren, dor speelt de Nummer-een-Lüüd vun dit Turneer. Carlos Alcaraz ut Spanien, de mutt gegen den Düütschen Nicolas Kuhn antreden. Dorna is bi de Daams de Spitzenspelersch Annett Kontaveit ut Eestland an de Reeg. Güstern weern knapp 5.000 Tennis-Fans op den Centercourt. Dat Interess is grötter as in de verleden Johrn. // Stand: 19.07. Klock 09:30

