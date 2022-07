Stand: 18.07.2022 09:30 Uhr Grote Hitt un Klima

De grote Hitt kriggt uns vundaag ok hier in’n Noorden faat. De tokamen Daag kladdert de Temperaturen ok hier in Hamborg op över 30 Graad. In Süüd-Europa sorgt de Hitt to’t Deel al en ganze Tiet för grote Wooldbränn. In Frankriek, Spanien un Portugal kämpft dusende Minschen, dat se de Flammen ünner Kuntrull kriegt. In Berlin diskereert vundaag Vertreders vun üm un bi 40 Staten doröver, woans se wieder gegen den Klimawannel angahn wüllt. Bi dat Drepen vun den so nöömten Petersberger Klima-Dialog geiht dat üm Themen, de se ok bi de nächste Weltklimakunferenz Anfang November in Ägypten besnacken wüllt. // Stand 18.07.2022, Kl. 9:30

