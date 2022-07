Stand: 18.07.2022 09:30 Uhr Vulle Fohrscholen

Wokeen opstunns in Hamborg sien Föhrerschien maken will, de bruukt veel Gedüer. Masse Fohrscholen sünd över Maanden vull mit Terminen. Un op en Termin för de Prüfen mutt een ok lang luern. Dat hebbt de Verband vun de Fohrlehrers un de TÜV op en Anfraag vun NDR 90,3 seggt. Dat liggt to’t Een doran, dat se masse Utfäll wegen Corona hebbt, man ok doran, dat vele Lüüd jemehr Prüfen tweemal maken mööt, wieldat se bi’t eerste Mal dörchfallen doot. //Stand 18.07.2022, Kl. 9:30

