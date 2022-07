Stand: 18.07.2022 09:30 Uhr Pinkbus

Wat dat heet is en Reisebus op de A24 jümmer in Slangenlinien fohrt. Nu warrt gegen den Fohrer ermiddelt. En Fohrgast harr op de Streek vun Berlin na Hamborg hen in de Nacht vun Sünnavend op Sünndag de Polizei Bescheed geven. De hett den Bus denn bi Öjendörp kuntrulleert. Noch weet een nich, wat de Fohrer opmal Maleschen mit sien Sundheit harr oder wat he villicht mööd weer. Dat Reiseünnernehmen Pinkbus, wat dorför tostännig is, will den Fall nu ünnersöken. // Stand 18.07.2022, Kl. 9:30

