Stand: 18.07.2022 09:30 Uhr Ünnerricht in ukrainsch

In Hamborg kriegt nu Schölers an 35 Scholen Ünnerricht op ukrain‘sch. Dormit steiht ukrainsch nu op Platz twee vun de Herkunftsspraken de an’n mehrsten in de Stadt ünnerricht warrt. Dat hett de Senaat op en Anfraag vun de SPD-Frakschoon künnig maakt. De mehrsten Anbotten gifft dat in uns Stadt jümmer noch op törksch. // Stand 18.07.2022, Kl. 9:30

