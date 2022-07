Stand: 18.07.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in

De Sünn gifft vundaag wedder allens un sülvst poor Wulken köönt dor nix an ännern: In Sweet kaamt wi bi Temperaturen bet to 30 Graad ok noch.

Morgen warrt dat denn noch bruttiger bi bet to 34 Graad un Sünnschien ahn Enn. // Stand: 18.07.2022, Kl. 9:30

