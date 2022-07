Stand: 15.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Unfall in Poppenbüttel

Maandag düsse Week hett dat in Hamborg bi’t Afbögen vun en Lkw wedder en böös legen Unfall geven, wo en Radfohrersch bi to Dode kamen is. Passeert is dat in Poppenbüddel. De Lastwagen stünn an en rode Ampel, blangenan tööv de Radfohrersch. Bi Gröön is de Lkw-Fohrer denn na rechts afböögt un hett de Fro to faten kregen, de graadut föhren wull. De Radfohrersch is noch an’e Unfallsteed storven - de Lkw-Fohrer stünn ünner Schock.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 16.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.07.2022 | 09:30 Uhr

