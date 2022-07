Stand: 15.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Test mit dullen Regen

Böös wat an Schadens dör Unwedder un Hoochwater so as in’t Ahrtal - dat kunn ok in Hamborg passeren. Dat is bi en Simulatschoon an’n Computer bi rutsuert. Den Test hebbt Fachlüüd maakt - nu jüst 1 Johr na de Floot-Katastrooph in’n Westen vun Düütschland. Hunnert Hüüs wörrn in Hamborg in’e Eck vun’e Kollau un an‘e Alster ünner Water stahn. Dat Water wörr in Hamborg twoors langsamer lopen as in dat Ahrtal, dorför wörr dat Water bi uns aver länger stahn blieven.

