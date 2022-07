Stand: 15.07.2022 09:30 Uhr Warnstreik in’n Haven

In’n Hamborger Haven warrt streikt - ok vundaag noch. Man de Warnstreik totiets kunn de letzte ween in de Tarifrunn, de nu lopen deit. Denn de Havenbedrieven un de Warkschop Verdi sünd för’t Arbeitsgericht övereens kamen, dat Streiks vun’e Havenarbeiders af morgen utslaten sünd. Verdi verlangt in den Tarifstriet een Euro twintig mehr wat an Lohn in’e Stünn. Vundaag af Klock teihn gifft dat en grote Demonstratschoon, de vun’n Hauptbahnhoff na’t Verdi-Haupthuus an’n Bessenbinnerhoff gahn deit.

// Stand: 15.07.2022, Kl. 9:30

