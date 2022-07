Stand: 15.07.2022 09:30 Uhr Flach för’t Traineren sorgt för Arger

Blievt wi noch mal kort bi de Kollau un de Gegend dor, wo denn dat Hoochwater stahn wörr: Dor glieks blangenan schall de ne’e Eck vun’n FC St. Pauli henkamen, wo se denn traineren doot. Alltohoop sünd dor söven Kunstrasen-Plätz plaant. De Bund för Ümwelt un Naturschutz Düütschland wohrschaut nu dorför, dat so denn Gegenden wegfallen doot, wo dat Water henlopen kunn. Un de Linke is untofreed dormit, dat sik de Stadt Hamborg dor an bedeligen deit an dat, wat dat Flach dor kösten deit.

