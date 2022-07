Stand: 14.07.2022 09:30 Uhr Havenstreiks

Acht Stünnen lang hett de Videokunferenz duert. Man bet to'n Avend is dor nix bi rutsuert. Dorüm hebbt nu vunmorgen de Havenmitarbeiders in Noorddüütschland jemehr Arbeit daalleggt. Wat dat heet, laat alleen hier in Hamborg bet to 5.000 Lüüd vundaag dat mit de Arbeit in'n Haven ween. Ok in de Seehavens warrt streikt. Un dat bet to 48 Stünnen lang. // Stand 14.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.07.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch