Stand: 14.07.2022 09:30 Uhr Wirtschop in Hamborg

Wat de Tokunft angeiht, dor kiekt masse Bedrieven nich jüst glücklich na vörn. Dat kann een ut en Ümfraag vun de Hannelskamer Hamborg rutlesen. Veer vun teihn Bedrieven reekt dormit, dat de Laag leger warrt. Dat liggt eenmal doran, dat de Energiepriesen jümmer höger warrt, man ok doran, dat se nich noog Fachlüüd hebbt. Un denn löppt dat mit dat Tolevern vun Woren jümmer noch nich so as dat ween sall. // Stand 14.07.2022, Kl. 9:30

