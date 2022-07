Stand: 14.07.2022 09:30 Uhr Denken an de Floot 2021

De grote Flootkatastrooph in Rhienland-Pfalz un Noordrhien-Westfalen is nu akraat een Johr her. Hüüt Vörmeddag besöcht Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier de Region. He will an de Opfers vun de Flootkatastrooph denken, man ok mit Hölpslüüd un Politikers ut de Gemeenden dor snacken. Dörch dat Hoochwater sünd domals mehr as 180 Minschen to Dode kamen. // Stand 14.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.07.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch