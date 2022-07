Stand: 14.07.2022 09:30 Uhr Snacken över Gerhard Schröder

Blifft Gerhard Schröder Liddmaat in de SPD? Doröver verhannelt se vundaag in de Region Hannover. De Ünnerbezirk vun de SPD snackt, wat de Oolt-Bunnskanzler ut de Partei utslaten warrn sall oder nich. Dorto gifft dat 17 Andrääg in de SPD. Dat gifft Lüüd, de smiet Schröder vör, he steiht jümmer noch achter den russ'schen Präsidenten Wladimir Putin. //Stand 14.07.2022, Kl. 9:30

