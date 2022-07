Stand: 13.07.2022 09:30 Uhr Womööglich wedder krank mellen per Telefon

Siet Weken hebbt wi hoge Corona-Tahlen in Düütschland, alleen vundaag sünd dor 127.000 Infizeerte dortokamen. Dorüm sleit Gesundheitsminister Karl Lauterbach vör, de Lüüd schullen sik wedder per Telefon krank mellen könen - so, as dat bet Juni mööglich weer. Op Twitter schreev Lauterbach, bi disse hogen Tahlen, dor schull een de Infekschonen nich na de Praxen rindrägen. // Stand: 13.07., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch