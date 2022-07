Stand: 13.07.2022 09:30 Uhr Autobahn-Bo warrt örntlich düer

Dat Länger maken vun de Küstenautobahn A 20 bet hen na Neddersassen, dat is en Mammutprojekt un nu warrt dat ok noch düchtig veel dürer. Dat düütsche Verkehrsministerium rekent mit en Summ vun knapp 6 Milliarden Euro. Betto weern dor 4,3 Milliarden Euro genehmigt. De Tahlen hett de NDR to sehn kregen, un se sünd ut en Schrieven vun't Ministerium. Achter de hogen Kosten för de A 20 stickt en Speziaalverfohren, dat dorför sorgen schall, dat de Fohrbahn in't Moor un de Masch nich afsacken deit. // Stand: 13.07., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch