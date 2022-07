Stand: 12.07.2022 09:30 Uhr Gas över Nordstream 1

Wann kümmt wedder Gas över de Nordstream 1 Pipeline? In Düütschland maakt se sik ümmer mehr Sorgen över dat, wat de Energiekrise mit sik bringen deit. De Düütsche Warschopsbund, de is bang, dat Millionen vun Arbeidsplätz verloren gaht. Ünnernehmen köönt gau in de Noot kamen, wenn keen Gas mehr levert warrt. Bunnswirtschopsminister Robert Habeck hett in de ARD Tagesthemen düütlich seggt, dat private Lüüd ok denn noch noog kriegen doot, wenn dat eng warrt mit dat Gas. //Stand 12.07.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch