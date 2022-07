Stand: 12.07.2022 09:30 Uhr Twete Booster Sprütt

De veerte Sprütt gegen Corona – Jo oder Ne? De Stadt Hamborg seggt nu dorto, dat sik all Lüüd över 60 Johr to’t veerte Maal impen laten schüllt. Anners as de Stännige Impkommission dat seggt – de meent, man schull dat eerst vun 70 Johr af an maken. De Soziaalbehöörd, de seggt aver ok, dat en Corona-Infektschoon so as en natürlichen Booster tellen deit. //Stand 12.07.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch