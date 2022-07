Stand: 11.07.2022 10:15 Uhr Nuurdstream is afdreiht

De Gas-Pipeline vun Nuurdstream Een is hüüt morgen afdreiht worden, wiel se de Ruhren överhalen wüllt. Dat is allens so plaant west; duern schall dat blots poor Daag. De Bunnsregeren hett man Bangen, dat Rußland den Gashahn achteran nich wedder opdreiht un de Priesen in Düütschland dütlich na baven gaht. Verbrukerschutz-Ministersch Steffi Lemke vun de Grönen will dat nu afwennen, dat Lüüd in’t Kole orrer in’t Düster sitt, ok wenn se ehr Reken nich mehr betahlen koent. / Stand: 11.07.22 Klock 09.30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.07.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch