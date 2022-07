Stand: 11.07.2022 10:15 Uhr Boo’arbeiden an de A 23

Sünnerlich nu in de Somerferien föhrt asig veel Lüüd in Urlaub, dorüm hebbt wi so veel Stau op de Straten in’n Nurden, un nu kümmt op de A 23 ok noch een grote Boo’stell dorto. Siet hüüt morgen warkt se op de Pendler-Autobohn twüschen Slewig-Holsteen un Hamborg. Twors is noch allens free, man wenn se anfangt, is twee Weeken lang na Heide rop blots een Fohrbohn free, achteran na Hamborg rünner datsülwige. De A 23 warrt twüschen Halstenbeek un dat Dree’eck Nuurdwest kumplettemang nee‘ makt. / Stand: 11.07.22 Klock 09:30

