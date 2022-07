Stand: 11.07.2022 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt hebbt wi blangen den Sünnenschien ok jümmer wedder mastige Wulken, un poor Regenschuer dorto. Na’n Nahmeddag hen warrt dat dütlich fründlicher. De Temperatur kladdert bet tweeuntwintig Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool föffteihn Graad. – Un so geiht dat wieder: Morgen wesselt sik Sünnenschien un Wulkenwark af, dat schall mehrstendeels dröög blieven, un wedder warmer warden: bet sövenuntwintig Graad. / Stand: 11.07.22 Klock 09:30

