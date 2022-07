Stand: 06.07.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

Mehr Wulken as Sünn, blots poor lütte Schuern, aver an’n Avend fangt dat denn to regen an. Dat warrt bet 19 Graad warm - nu (Klock negen) sünd dat in Tatenbarg 15 Graad. De Dünnersdag fangt natt an, denn lockert dat op un de Avend warrt fründlich bi bet to 19 Graad. // Stand: 06.07., Klock 09:30

