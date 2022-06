Stand: 27.06.2022 09:30 Uhr Gewalt bi’n Öffentlichen Deenst

Veel Lüüd, de bi’n Staatsdeenst arbeiden doot, hebbt mit Gewalt an de Arbeitssteed to doon. Nu hett de Düütsche Warkschopsbund in Hamborg vun’n Senaat verlangt in’t Doon to kamen. Lüüd in’t Jobcenter, bi’t Ordnungsamt oder bi de Füerwehr, de dor Last mit hebbt, mööt mehr Stütt kriegen. Bi en Ünnersöken vun’t Bunnsbinnenministerium is vördag kamen, wo groot dat Problem is. So as dat lett warrt een vun veer Mitarbeiders in’t öffentlichen Deenst bi de Arbeit angrepen. / Stand: 27.06.2022, Klock 9:30

