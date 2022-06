Stand: 14.06.2022 09:30 Uhr Mehr Krüüzfohrers in Hamborg

In den Hamborger Haven warrt düt Johr woll bummelig 270 Krüüzfohrtscheep ankamen – dat sünd mehr as noch vör Corona. Vunwegen de Pandemie weern dat verleden Johr blots goot hunnert. Dat is bi en Anfraag vun de SPD rutkamen. Vun den Senaat weer to hören, dat de Krüüzfohrt-Terminals Steenwarder un Havencity tokamen Johr ok Landstroomanlagen kriegen schüllt. Bet nu gifft dat de blots an dat Terminal in Altno. / Stand: 14.06.2022, Klock 9:30

