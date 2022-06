Stand: 10.06.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Gesund Eten för wenig Geld

Levensmiddel schüllt billiger warrn - dat verlang Hamborgs Senatersch för Verbrukerschutz Anna Gallina Dingsdag düsse Week. Se will dorto de Mehrwertstüer op welk vun‘e Levensmiddel afschaffen. Ehr geiht dat üm, dat sik ok Minschen mit wenig Geld gesund Eten köpen köönt, so as Aaft, Grööntüüg oder Fisch. Dat harr ok al Bunnsagrarminister Cem Özdemir verlangt hatt. Op de Konferenz mit de annern Verbrukerschutzministerinnen un -ministers tokamen Week will Gallina dat Thema denn ansnacken.

