Stand: 08.06.2022 09:30 Uhr Düütschland speelt Remis

In de Football-Nations-League hett Düütschland an'n Avend een-een gegen England speelt. Dör en Elfer kort vör't End vun't Speel kunnen de Engländer noch utglieken. Un so tööft dat Team üm Trainer Hansi Flick wieder op'n eersten Sieg. An'n Sünnavend gifft dat en ne'e Changs – in'n Speel gegen Ungarn. Düütschland steiht na twee Spelen op Rang drei in de Grupp drei vun de Nations League. | Stand 8.6.2022 Kl. 9:30

