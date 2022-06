Stand: 07.06.2022 09:30 Uhr Hamborger Huusholt

Woveel Stüern sünd in Hamborgs Staatskass rinkamen un wöför kann de Stadt dat Geld utgeven – dat is vun vundaag af an Thema bi de Huushooltsklausur vun’n Senaat. För de tokamen twee Johr plaant se mit bet to 18 Milliarden Euro. Finanzsenater Andreas Dressel hett kloor seggt, de Utgaven för Personaal, de dörvst nich mehr so dull anstiegen as in de verleden Tiet. //Stand 07.06.2022 Kl. 9:30

