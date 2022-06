Stand: 07.06.2022 09:30 Uhr Johnson hett Vertroen kregen

Boris Johnson kann eerstmal opjappen. De brit’sche Premier hett en Misstroensvotum in sien konservative Frakschoon överstahn. De mehrsten vun sien Parteikollegen, de hebbt em an’n Avend dat Vertroen utschnackt. Man mehr as 40 Perzent vun de Konservativen hebbt gegen Johnson stimmt. De Grund weren Partys vun den Premier in London, as de Rest vun’t Land in’n Lockdown weer. // Stand 07.06.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch