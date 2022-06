Stand: 03.06.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Plaans för ne’et Opernhuus

Bruukt Hamborg en ne’et Opernhuus? Dor is Maandag düsse Week veel wat in uns Stadt över snackt worrn. De Milliardär Klaus-Michael Kühne harr künnig maakt, dat he an Plaans för en Opernhuus in’e Havencity arbeiden dä. In’n Hamborger Senaat un in’e Börgerschop weern de Lüüd ehrder trüggholern, wat den Vörslag angahn deiht. Vele wiesen dor op hen, wat vun en Bedüden dat Opernhuus nu dor an sien Traditschoonsplatz an’n Göösmarkt harr.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 04.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch