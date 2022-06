Stand: 03.06.2022 12:00 Uhr Düsse Week: 9-Euro-Fohrkort gellt nu

Al Daag vörher hett se sik al bannig goot verköfft: de Fohrkort för negen Euro den Maand. Siet Middeweken düsse Week nu gellt dat günstig Ticket för Bus un Bahn. Un allerwegens in un üm Hamborg is dat gröttsten Deels ahn, dat dat groot Maleschen geev, dormit losgahn. De Bussen un Bahnen sünd’n beten wat vuller ween as sünst, dat kunn aver ok an’n Regen legen hebben. Billiger is nu ok de Sprit an’e Tanksteden. Dor maarkt een nu den Stüer-Rabatt. Dat eerste Mal siet Weken kösst een Liter deelwies düütlich weniger as twee Euro.

