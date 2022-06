Stand: 03.06.2022 09:30 Uhr Ne’e Sankschonen gegen Russland

Vundaag is dat nu 100 Daag her, wo dat mit den Krieg in’e Ukrain losgahn is mit den Inmarsch vun de Suldoten ut Russland. Hüüt will de EU ehr sösstet Sankschoonspaket op’n Weg bringen. Dor mit binnen steiht en deelwies Öl-Embargo. De russische Karken-Böverste Kirill blifft bi de Sankschonen butenvör. Dat harr Ungarn vöraf verlangt hatt un op de Stimm vun dor is de EU op anwiest ween, üm dat Sankschoonspaket nu afnicken to könen.

// Stand: 03.06.2022, Kl. 9:30

