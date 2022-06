Stand: 03.06.2022 09:30 Uhr Corona-Well in’n Harvst

In’n Harvst kunn dat en ne’e Corona-Well geven un Bund un Länner wüllt dor rechttietig för praat ween. Kanzler Olaf Scholz sä, nadem he mit de Ministerpräsidenten snackt harr, allens wat mööglich is, üm hanneln to könen, dat schull praat stahn. Scholen un Kitas schüllt aver in’n Groten un Ganzen open blieven.

// Stand: 03.06.2022, Kl. 9:30

