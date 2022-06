Stand: 02.06.2022 09:30 Uhr EU-Sanktschonen gegen Russland

De ne'n EU-Sanktschonen gegen Russland sünd man noch nich heel dörch. Ungarn hoolt nix dorvun, dat dat ok för'n russischen Karken-Patriarchen Kirill Strafen geven schall. Graad eerst harr dat in de EU ok lange Debatten över dat Öl-Embargo gegen Russland geven. | Stand 2.6.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch