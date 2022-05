Stand: 31.05.2022 09:30 Uhr Deel-Embargo bi’t Öl ut Russland

En ganze Tiet lang hebbt se dor üm streden - nu hebbt de Länner in de EU en deelwies Embargo för Erdöl ut Russland afnickt. Bet to’t Enn vun düt Johr schüllt mehr as twee Drüddel vun de Importen wegfallen. Över Ölleitungen, de Pipelines, dor schall dat Öl ut Russland aver wieder na Europa hen pumpt warrn dröven. Bavento schall de Ukrain, wat dat Geld angahn deit, aver noch mehr Stütt kriegen - bet to negen Milliarden Euro. Dormit schall dat Land denn ok siene Krankenhüüs wieder bedrieven könen.

// Stand: 31.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch