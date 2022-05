Stand: 31.05.2022 09:30 Uhr Fall vun Affenpocken in Hamborg

Siet en poor Weken al höört een vun de so nöömten Affenpocken - nu gifft dat een Fall in Hamborg. Dat UKE behannelt in dat Institut för Tropenmedizin en 32 Johr olen Keerl, de sik mit dat selten Virus ansteken hett. Mehr Angaven to den Fall, ok woans dat den Keerl gahn deit, maakt dat UKE un de Soziaalbehöörd nich. Se seggt aver, dat dat in’n Alldag teemlich unwohrschiens is, sik antosteken. Dorto bruukt dat al en bannig engen Körperkontakt.

