Stand: 30.05.2022 09:30 Uhr En ne’e Oper för Hamborg?

Hamborg bruukt en ne’et Opernhuus in de Havencity: Dat seggt tominnst de Milliardäär Klaus-Michael Kühne. He meent, dat de Staatsoper en slechte Akkustik harr un ok nich mehr so strahlen dä. Opern-Intendant Georg Delnon meent, en ne’et Huus, dat weer en starket Teken. De Politik seggt, de ne’e Oper, de dörv nich mehr kossen as de ole. Un se wöörn dat ok blots dörchwinken, wenn se en Geschink weer. An’n de Stee vun de ole Oper, dor will Kühne Immoblilien boen. //Stand 30.05.2022 Kl. 9:30

