Stand: 30.05.2022 09:30 Uhr Maleschen bi’t Betahlen mit EC-Kort

In Ladens oder Tanksteden mit EC-Kort betahlen – dor geev dat in de verleden Daag vele Maleschen. Mag ween, dat dat ok in de tokamen Daag so blifft. Denn watt en groten Hersteller seggt, bruken hunnertdusende vun Kortenlesers en Software-Update. //Stand 30.05.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch