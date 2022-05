Stand: 06.05.2022 09:30 Uhr Füer in Altna-Noord

In Altna-Noord hett dat güstern Avend in en Mehrparteienhuus en grötter‘t Füer geven. Dorbi is een Minsch swoor bi to Schaden un na’t Krankenhuus henkamen. Losgahn is dat Füer in‘e veerte Etaasch vun dat Huus in de Löfflerstraat. Woso dat brennt hett, dat is noch nich kloor. All anner Lüüd, de dor wahnen doot, kunnen sik in Sekerheit bringen.

// Stand: 06.05.2022, Kl. 9:30

