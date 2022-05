Stand: 02.05.2022 09:30 Uhr Keen Maskenplicht, aver testen un lüften

För de Hamborger Schölerinnen un Schölers heet dat vunaf hüüt "Maskenplicht atschüüs". Aver tweemal de Week mööt se sik op dat Corona-Virus testen laten - ok dejenigen, de impft sünd oder de Krankheit achter sik hebbt. In de Klassen blifft dat bi dat all Nees lang lüften, un de Luftfilters blievt ok in'n Insatz. // Stand: 02.05., Klock 09:30

