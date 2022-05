Stand: 02.05.2022 09:30 Uhr De aktuellen Corona-Tahlen

Dat RKI mellt vundaag överhaupt keen ne'en Corona-Dode mehr, un dat weer toletzt so in'n September. Siet güstern sünd dor bummelig 4.000 ne'e Infekschonen dortokamen. De Fachlüüd gaht aver dorvun ut, dat de so nöömte Dunkelziffer middewiel al bannig hooch is. In Hamborg warrt de Corona-Tahlen nu nich mehr jeedeen Daag künnig maakt, man blots noch een Maal in de Week - un twoors an'n Dingsdag. // Stand: 02.05., Klock 09:30

