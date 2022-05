Stand: 02.05.2022 09:30 Uhr Bilanz na de Mai-Demos

De Hamborger Mai-Demonstratschonen, de sünd all in all in Freden aflopen. Man güstern Avend sünd doch noch poor Lüüd fastnahmen worrn, denn in Willemsborg weer de Polizei ut en Demonstratschoons-Tog rut mit Buddels besmeten worrn. Tovör harrn sowat bi 3.500 Minschen in Freden bi twee annere Mai-Demos protesteert, wo Gruppen vun de extrem linke Kant to opropen harrn. De traditschonellen Mai-Kundgebungen vun de Gewarkschopen, de weern mit bummelig 6.000 Deelnehmers goot besöcht. // Stand: 02.05., Klock 09:30

