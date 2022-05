Stand: 02.05.2022 09:30 Uhr Warnstreiks vunaf hüüt

In Hamborg warrt disse Week bi soziale Deenste streikt, un opropen dorto hett de Gewarkschop Verdi. Los gahn deit dat vundaag mit Warnstreiks bi "Fördern und Wohnen", in de Asklepios-Kliniken un an't UKE. Övermorgen sünd dejenigen an de Reeg, de in de Elbkinder-Kitas un de Asklepios-Kitas arbeiden doot. Dor warrt denn blots en afmagert Programm anbaden. Achter de Streiks stickt dat Verhanneln üm ne'e Tarife in'n Soziaal- un Erziehungsdeenst in Düütschland. // Stand: 02.05., Klock 09:30

