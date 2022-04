Stand: 25.04.2022 00:00 Uhr Drapen in de Ukraine

US-Butenminister Antony Blinken un Verteidigungsminister Lloyd Austin sünd na de Ukraine henreist. In Kiew snackt se opstünns mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Wieldess de düüster Siet: Ok an de Fierdaag to dat orthodoxe Oosterfest geiht dat Scheten in de Oostukraine wieder. Selenskyj will mit de amerikaanschen Politikers doröver snacken, wat de USA jüm mehr Wapen levern kunn. / Stand: 25.04.2022, Klock 9:30

