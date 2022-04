Stand: 25.04.2022 00:00 Uhr Ukraine-Pakt

Hamborg un Kiew wüllt as Partners mehr tohooparbeiden. De Börgermeisters Peter Tschentscher un Vitali Klitschko hebbt en Pakt för Solidarität un Tokunft ünnerschreven. Klitschko weer live in’t Raathuus toschalt. Hamborg seggt Kiew in den russ’schen Angriffskrieg humanitäre Hölp to, ünner annern warrt se Eten för lütte Kinner un Drinkwater levern. Na en Tiet wüllt se denn ok de wirtschoplichen, kulturellen un sellschoplichen Kontakten twüschen de beiden Städer utboen. / Stand: 25.04.2022, Klock 9:30

